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بلدية طولكرم:الاحتلال يستهدف المدينة بشكل ممنهج باوسع عملية منذ 4 اشهر

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

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