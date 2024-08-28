الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
٠٦:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مدير مستشفى خليل سليمان بجنين:تحرك للاحتلال بمحيط المستشفى

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :