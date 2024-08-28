الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
٠٦:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مستشفى خليل سليمان بجنين:المستشفى هو الوحيد بالمدينة الذي يقدم الخدمات

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :