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مصادر فلسطينية:الاحتلال يسحب جرافة تم تفجيرها في مخيم الفارعة بطوباس

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

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