الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
٠٦:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

العفو الدولية:ندعو الاتحاد الاوروبي لعدم تزويد إسرائيل بالاسلحة

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :