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عضو المكتب السياسي في حماس خليل الحية: الشعب الفلسطيني يقدر دعم ايران المستمر للمبادئ الفلسطينية ومقاومتها مقابل الجرائم الصهيونية

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

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