10 شهداء بعدوان واسع للاحتلال في جنين وطوباس

العالم-فلسطين المحتلة

وأفادت مصادر طبية أن 6 شهداء ارتقوا في جنين في حادثين منفصلين، فيما ارتقى 4 شهداء في طوباس وأصيب آخرون في عدوان الاحتلال الواسع الذي تتصدى له المقاومة.

وأفادت مصادر محلية أنّ قوات الاحتلال قصفت مركبة بين قريتي صير والمسلية جنوب جنين، ما أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين وهم: سعيد الوهدان ومحمد أبو زميرو وأحمد الصوص، وأحمد يعقوب.

وسبق هذا القصف بساعات، اقتحام واسع لجنين نفذته قوات الاحتلال بعد اكتشاف قوات خاصة على يد مقاومين بعد أنّ تسللت إلى داخل المخيم، ليبدأ بعدها الجيش دفع تعزيزات عسكرية تجاه المدينة والمخيم وسط تحليق لطائرات الاحتلال وانتشار القناصة على البنايات العالية.

وعلى إثره اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال الذي أطلق النار بشكل مباشر على المواطنين، ما أدى لاستشهاد قسام محمد جبارين (25 عامًا) وعاصم وليد بلعوط (39 عامًا) وفق وزارة الصحة.

وبحسب مصادر محلية فإنّ الشهيد جبارين هو شقيق الشهيد أدهم جبارين الذي ارتقى في يناير/ كانون ثاني من العام الماضي، بينما الشهيد بلعوط، فهو جريح أصيب برصاص الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى.

وفي طوباس استشهد 4 شبان وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، نتيجة قصف نفذه الاحتلال من طائرة مسيرة على مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت مصادر طبية بأن 4 استشهدوا فيما أصيب عدد من الشبان، إثر قصف طائرة مسيرة للاحتلال مخيم الفارعة.

كما أفادت مصادر في الهلال الأحمر، بأن طواقمها تواجه صعوبة في الوصول إلى عدد من الإصابات، بسبب محاصرة المخيم، وقيام قوات الاحتلال بمنع وصول مركبات الإسعاف وعرقلة عمل طواقمها.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم، منتصف الليلة، بعدد كبير من جنود المشاة، فيما أتبعتها بتعزيزات عسكرية إلى المخيم من جهة حاجز الحمرا العسكري، برفقة جرافة.

كما نشرت قوات الاحتلال القناصة بشكل كثيف داخل المخيم وفي محيطه وفرضت حصارا على المخيم، وسط اندلاع اشتباكات مع قوات الاحتلال، وتزامنا مع ذلك تشهد أجواء المخيم تحليقا مكثفا للطائرات المسيرة.

وذكرت مصادر إعلامية، أنّ قوات الاحتلال بدأت اقتحامها للفارعة بإنزال لجنود بعد وصول مروحية إلى محيط المخيم، أعقبها الدفع بعدد من الآليات العسكرية، وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين.

وكان جيش الاحتلال أعلن فجر اليوم، عن البدء بـ “عملية عسكرية” في جنين وطولكرم وطوباس شمال الضفة، فيما أكدت فصائل المقاومة ببلاغات منفصلة تصديها للعدوان بالرصاص الكثيف والعبوات المتفجرة.

وفي هذا الإطار أقرتّ صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية بوقوع اشتباكات مسلحة صعبة وثقيلة في مخيمات شمال الضفة مع وصول قوات الاحتلال إليها.

وبارتقاء شهداء اليوم يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الفائت إلى نحو 661 شهيدًا، أكثر من 5400 جريح، بينهم نساء وأطفال.