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مصادر فلسطينية:الاحتلال يعتقل 25 شابا خلال اقتحام عارورة شمال رام الله

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

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