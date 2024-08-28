الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
٠٦:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال تقتحم صور باهر بالقدس المحتلة لتنفيذ عمليات هدم

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :