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وزارة الصحة الفلسطينية تحذر من حصار واقتحام مستشفيات الضفة وتطالب المنظمات الدولية التدخل الفوري لوقفها

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

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