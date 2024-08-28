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الصحة بغزة:الاحتلال ارتكب خلال 24 ساعة الماضية 4 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 58 شهيدا و 131 جريحا

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

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