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مصادر فلسطينية:طيران الاحتلال المسير يستهدف سيارة على طريق دمشق بيروت

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

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