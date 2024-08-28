صحيفة عبرية: انهيار مفاوضات وقف إطلاق النار سيقود تل أبيب إلى الهاوية

العالم-الاحتلال

جاء ذلك في مقال كتبه اللواء "الإسرائيلي" المتقاعد إسحاق بريك في صحيفة "معاريف" العبرية، تحت عنوان "رئيس الأركان (هرتسي هاليفي) فتت الجيش الإسرائيلي إلى أشلاء".

وقال بريك إن "الجيش الإسرائيلي فشل في تحقيق الهدف الذي حدده المستوى السياسي المتمثل في تدمير حماس" حسب تعبيره.

وأضاف أنه "بسبب السلوك غير السليم وغياب الانضباط العملياتي، قُتل وجرح الكثير (من الجنود الإسرائيليين) خلال القتال في قطاع غزة".

وحذر من أنه "في حال عدم توقيع إسرائيل صفقة لوقف القتال وتبادل الأسرى مع حماس، قد يتدهور الوضع، وقد ينتهي بنا الأمر إلى قاع الهاوية".

وقال بريك إنه تحدث مع جنود وقادة يقاتلون في قطاع غزة، وأخبروه أنهم "نادراً ما يقاتلون وجها لوجه مع حماس والحركة تخوض حرب عصابات، ويخرج عناصرها من الأنفاق، ويطلقون صواريخ مضادة للدروع على دباباتنا وناقلات الجنود المدرعة.." كما أخبروه، وفق المقال، بأن "ما يقوله متحدث الجيش الإسرائيلي (دانيال هاغاري) والمراسلون العسكريون في وسائل الإعلام حول المعارك الصعبة وجها لوجه مع حماس، وسقوط العشرات من مقاتلي الحركة، لا أساس له من الصحة".

بريك مضى قائلا: "تلقيت مؤخرا بيانات مروعة من مدير عام مستشفى كبير (لم يسمه) بأنه استقبل قتلى وجرحى من الجيش الإسرائيلي".