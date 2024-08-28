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محافظ طوباس:المحافظة تنسق مع الصليب الاحمر والمؤسسات الدولية للدخول الى مخيم الفارعة بسيارات الاسعاف واجلاء الشهداء والمصابين من المخيم

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

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