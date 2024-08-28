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الخارجية الفلسطينية: نطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لاجبار الحكومة الاسرائيلية على وقف عدوانها

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

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