الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
٠٧:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

كتائب شهداء الاقصى-طوباس:استهدفنا مباني اعتلاها قناصة العدو بمخيم الفارعة

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :