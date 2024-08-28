الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
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مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال الاسرائيلي تضع السواتر الترابية حول الطرق المؤدية الى مستشفى ابن سينا في جنين بالضفة الغربية وتغلقها بالكامل

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

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