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مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال تقوم بتدمير بنايات المواطنين في الجزء الشرقي الجنوبي في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

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