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مصادر فلسطينية: الاحتلال فرض حصارا على مستشفيات جنين وطولكرم واعاق عمل الطواقم الطبية بعد تجريف الشوارع وقطع التيار الكهربائي

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

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