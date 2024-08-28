العمليات الإسرائيلية في الضفة تهدد بتهجير الفلسطينيين

العالم _ مراسلون

وقال مراسل قناة العالم إن كيان الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعمليات خطيرة جدًا في الضفة الغربية، قد تصل إلى تهجير الفلسطينيين من شمال الضفة.

أضاف أن العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية حاليًا في شمال الضفة الغربية تشابه الحرب في قطاع غزة، ومن المرجح أن تشهد مشاهد مماثلة لما يحدث هناك، حيث تحدث وزير الخارجية الإسرائيلي بشكل واضح عن إمكانية تهجير الفلسطينيين من مناطق في الضفة إلى أماكن أخرى.

هذا واستشهد 11 شابا فلسطينيا، وأصيب آخرون لدى اقتحام قوات الاحتلال مدينتي جنين وطوباس في إطار عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية.



وذكرت مصادر عبرية أن هذه العملية هي الأوسع منذ العام 2002، ويشارك فيها سلاح الجو، الى جانب جهاز الأمن الداخلي الشاباك مع استنفار آلاف الجنود. في المقابل أعلنت فصائل المقاومة التصدي لقوات الاحتلال في أكثر من مدينة، بينها طولكرم وجنين والخليل. وخلفت الاعتداءات الإسرائيلية على سكان الضفة أكثر من 640 شهيدا منذ السابع من أكتوبر.