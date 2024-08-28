شاهد.. موقف موسكو من طلب كييف بضرب العمق الروسي

العالم _ خاص بالعالم

بعد مرور 3 أسابيع من شن أوكرانيا هجوما هو الأعمق داخل روسيا منذ بدء الحرب، وفي سياق الصراع المستعر بين الجانبين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمتها للدفاع الجوي دمرت 12مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة مقاطعتي روستوف وفورونيج الليلة الماضية.

وأفادت مصادر روسية بأن طائرات مسيرة أوكرانية تسببت باندلاع نيران في عدد من خزانات النفط في منطقة روستوف الروسية، وذلك بعد سقوط طائرتين مسيرتين على مستودع للنفط. إلى ذلك ذكرت وكالات أنباء روسية أن الرحلات الجوية توقفت في مطار قازان في جمهورية تتارستان، في وقت مبكر من صباح الأربعاء لأسباب تتعلق بسلامة الطائرات.

من جانب آخر، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه سيقدم خطة للولايات المتحدة حول كيفية إنهاء الحرب مع روسيا مسميا إياها 'خطة نصر'. وأكد زيلينسكي أنه سيقدم الخطة للمرشحين الرئاسيين كامالا هاريس ودونالد ترامب، بالإضافة إلى الرئيس الحالي جو بايدن، مشيرا إلى أنها ستشمل خطوات على الجبهتين الدبلوماسية والاقتصادية، بالتزامن مع توغل أوكرانيا في كورسك.

وأعلن زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة كييف، أن بلاده أجرت أول اختبار لها لصاروخ باليستي محلي الصنع، بعد أن استخدمت بالفعل بعض الصواريخ الباليستية ضد روسيا والتي قدمتها الولايات المتحدة.

تصريحات اعتبرتها موسكو استفزازية، حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن مطالب أوكرانيا للغرب بالسماح لها بضرب عمق روسيا بأسلحة غربية 'ترقى إلى مستوى الابتزاز'. وأكد لافروف في حديثه أن روسيا تعدل عقيدة الأسلحة النووية لديها، وإنه من الخطير أن تلعب القوى النووية الغربية بالنار.

وفي هذا السياق، نقل الاعلام الروسي عن وزارة الخارجية قولها إن روسيا تريد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتخذ موقفا أكثر موضوعية ووضوحا، وذلك بعد زيارة رافائيل غروسي المدير العام للوكالة لمحطة نووية قرب منطقة كورسك التي توغلت فيها أوكرانيا، وتحذيره من خطر وقوع حادث نووي كبير هناك.