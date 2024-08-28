الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
٠٩:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

المستشار الالماني: الوضع الكارثي في قطاع غزة وغياب الحماية للمدنيين وعمال الاغاثة امر مقلق

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :