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مصادر فلسطينية:قصف مدفعي على محيط منطقة المصلية بحي الزيتون جنوب غزة

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

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