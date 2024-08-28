الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
١١:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة اللبنانية: الهجوم على يعرا اصاب اماكن ضباط وجنود الاحتلال ردا على اعتداء البقاع

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :