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مصادر لبنانية: قصف بقنابل فسفورية للاحتلال يستهدف بلدة مركبا بجنوب البلاد

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:٠١ بتوقيت غرينتش

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