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سرايا القدس: مقاتلونا امطروا قوات العدو والياته العسكرية بالرصاص في كفر دان بجنين

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

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