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اعلام فلسطيني: اعتقال قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من بلدة كفر دان بجنين

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

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