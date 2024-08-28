بيلاروسيا تنشر أنظمة صاروخية ثقيلة في روسيا

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ومن بين المعدات المرسلة راجمات الصواريخ المتعددة BM-30 Smerch، وهو نظام صاروخي ثقيل بمدى فعال يبلغ حوالي 56 ميلاً.

وأشار البيان الرسمي الصادر عن وزارة الدفاع البيلاروسية إلى أن أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة هذه تم إرسالها إلى ميدان تدريب روسي لإجراء تدريبات تطبيقية قتالية.

وجاء في البيان: “تم إرسال قوات الصواريخ ووحدات المدفعية التابعة للقوات المسلحة لجمهورية بيلاروسيا إلى الاتحاد الروسي للتمرن على استخدامها في القتال”.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أمر سابقًا بنقل المعدات العسكرية من الوحدات البيلاروسية النشطة إلى القوات الروسية.