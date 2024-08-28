وزيرة صهيونية تنتهك شروط الرقابة العسكرية وتكشف 'معلومات حساسة'!

العالم - الاحتلال

وكشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أن وزيرة المواصلات في كيان الاحتلال، ميري ريغيف، نشرت تدوينة تكشف فيها موقع العملية العسكرية التي أدت إلى العثور على الاسير الإسرائيلي كايد فرحان القاضي.

وسرعان ما حذفت ريغيف المنشور بعد 40 دقيقة من نشره.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن نجاحه في العثور على كايد القاضي، عربي إسرائيلين تم احتجازه خلال عملية طوفان الأقصي في 7 أكتوبر.

وأضاف جيش الاحتلال إنه جرى "تحرير" كايد فرحان القاضي (52 عاما) في عملية معقدة وأن حالته الصحية جيدة، مشيرا إلى أن القاضي كان محتجزا منذ 7 أكتوبر.

واوضح جيش الاحتلال أن القاضي هو من مدينة رهط البدوية في النقب المحتل.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على قطاع غزة منذ 327 يومًا على التوالي، بقصف من الجو والبر والبحر، في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار نزوح المدنيين وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل؛ إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصاره المُطبق على قطاع غزة المنكوب، واستخدام سياسة التجويع والتعطيش ومنع العلاج، وسط قصفه المستمر والمتعمد للمدنيين والنازحين وتجمعاتهم والمنازل المأهولة في مختلف مناطق القطاع.