ايران واليابان تؤكدان على أهمية السلام بالشرق الأوسط

العالم – إيران

وأجرت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، أجرت اليوم الأربعاء مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لمدة 30 دقيقة.

وفي بداية الاتصال هنأت كاميكاوا بتعيين عباس عراقجي في منصب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعربت كاميكاوا عن قلقها البالغ إزاء الوضع الحالي المتدهور في الشرق الأوسط، وذكرت أن تصاعد التوترات ليس في مصلحة المنطقة أو المجتمع الدولي برمته.

وأضافت أنه ينبغي بذل كل الجهود لتجنب زيادة التوترات، ودعت إيران إلى ضبط النفس.

وأكد الجانبان على أهمية السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، واتفقا على مواصلة التواصل بين اليابان والجمهورية الإسلامية الإيرانية على أساس العلاقات الودية العريقة بين البلدين.