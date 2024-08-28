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فيديو/إستهداف اسرائيلي لـ4 مدنيين في سيارة على حدود سوريا ولبنان

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

استشهد 4 أشخاص صباح اليوم الأربعاء، اثر هجوم نفذته مسيرة تابعة للاحتلال على سيارة مدنية أثناء عبورها نقطة تفتيش قرب الحدود السورية اللبنانية.

العالم - سوريا

وأفادت مصادر محلية، بانفجار سيارة قرب حاجز أمني لقوات النظام السوري على طريق دمشق- بيروت قرب جسر الزبداني، أثناء توجهها إلى لبنان، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها واحتراقها.

فيما أفادت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقربة من النظام السوري، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة كانت تسير على طريق دمشق-بيروت، دون تفاصيل.

وقالت المصادر: "إن طريق دمشق-بيروت مرصود من قبل قوات الإحتلال، وسبق أن استهدفت عددًا من الشخصيات في مركبات كانوا يمرون في هذا الطريق".

من جهتها، ذكرت القناة الـ12 العبرية أن 3 من الشهداء ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي في حين ينتمي الرابع لحزب الله لبنان، ووفقًا لوكالة رويترز لم يكن في السيارة أي أسلحة.

ولم يصدر أي تعليق بعد من حزب الله أو حركة الجهاد الإسلامي، كما لم يصدر تعليق من الاحتلال الصهيوني بعد بشأن الواقعة.

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