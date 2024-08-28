الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
٠٢:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس هيئة الاركان الايرانية: سنرد بشكل مدروس على جريمة اغتيال الشهيد هنية

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :