رئيس الأركان الإيراني: سنرد بشكل مدروس على جريمة اغتيال هنية

العالم – إيران

وصرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، صباح اليوم الأربعاء، في حفل تكريم وتقديم نائب رئيس الأركان العامة القديم والجديد: "اليوم نحن أمام حالة من الأزمة في المنطقة، والكيان الصهيوني يشعر بالتهديد في بقائه وهو في وضع خطير، ولذلك لا يتردد في ارتكاب أي عمل إجرامي لمواصلة حياته المشينة".

وتابع اللواء باقري: "إن الأوضاع الخطيرة التي يعيشها الكيان الصهيوني بلغت مستويات جعلت الأميركيين يترددون في دعم هذا الكيان، لكن رغم ذلك فإن قادة الصهاينة يصرون على استمرار جرائمهم، لأنهم يرون أنفسهم في مرحلة الانهيار".

وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد بالتأكيد على جريمة الكيان الصهيوني واغتيال الشهيد هنية بطريقة محسوبه، وقال: "لقد أحيت الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقاومة ضد المحتلين في الأمة الإسلامية".

وشدد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: "من المؤكد أن قوة أميركا لا يمكن مقارنتها بما كانت عليه قبل خمس سنوات لأنها الآن تتراجع وتكافح من أجل استعادة قوتها".