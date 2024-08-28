الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
٠٢:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

اندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في الحي الشرقي لجنين

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :