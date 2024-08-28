شاهد/قنص جنديين للاحتلال في محور 'الرعب والموت'!

العالم - فلسطين المحتلة

واوضحت كتائب القسام في بلاغ عسكري، ان الجنديين الصهيونيين تم قنصهم خلال المعارك الدائرة في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وقالت: "تمكن مجاهدونا من قنص جنديين صهيونيين تحصنا في مبنى خلف صالة النجوم جنوب حي الزيتون في مدينة غزة".

وكشفت مصادر عبرية عن هلاك جندي "إسرائيلي" وإصابة آخر بجروح خطيرة بعملية القنص التي استهدفتهم جنوب حي الزيتون شمال محور نتساريم.

كما نشرت سرايا القدس، الأربعاء، مشاهد من إغارة مجاهديها على منزل يتحصن به جنود العدو الصهيوني خلف الكلية الجامعية بحي تل الهوا في جنوب مدينة غزة:

إغارة على منزل يتحصن به جنود العدو بحي تل الهوا جنوبي مدينة غزة