الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
٠٢:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام الفلسطيني: استشهاد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال في كفر دان بجنين

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :