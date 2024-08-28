مسؤولون صهاينة يهددون بالعدوان على الضفة على غرار غزة!

العالم - الاحتلال

وأشار كاتس في منشور له على صفحته بمنصة "إكس"، إلى أن جيش الإحتلال يشن منذ الليلة الماضية عدوانا عسكريا مكثفا في مخيمي جنين وطولكرم للاجئين الفلسطينيين.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه من المحتمل "تنفيذ إجلاء منظم للسكان الفلسطينيين المدنيين وفقا لمراكز القتال المتوقعة" خلال العدوان العسكري.

وقال رئيس مجلس مستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية "يسرائيل غانتس" حول عدوان جيش الإحتلال في شمال الضفة: "إذا لم نفعل في نور شمس ما فعلناه في النصيرات، فسيفعلون في بات حيفر ما فعلوه في باري".

وأضاف، "لا ينبغي للمرء أن يقبل بعدوان لمرة واحدة. والعدوان الذي بدأه الجيش لا يمكن أن ينتهي بمغادرة المنطقة".

وأعلن جيش الاحتلال أنه بدأ منذ ساعات الفجر الأولى اليوم الأربعاء عدوانا عسكريا واسعا يستهدف مقاومين في جنين وطولكرم وطوباس شمال الضفة، في حين أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها للاقتحامات وتنفيذ عمليات نوعية.

وأكدت إذاعة الاحتلال أن العدوان الذي بدأه جيش الاحتلال شمالي الضفة هو الأوسع منذ عملية في عام 2002، وأنه يتم بمشاركة سلاح الجو وقوات كبيرة.

ووثقت كاميرات الصحفيين نقل جنود مصابين من جيش الاحتلال خلال الاشتباكات الدائرة في مخيم الفارعة.

كما وثقت الكاميرات سحب الاحتلال لآلياته بعد استهدافها بالعبوات الناسفة في جنين وطولكرم.

واعترفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية بوقوع اشتباكات مسلحة صعبة وثقيلة في مخيمات شمال الضفة مع وصول قوات الاحتلال إليها.

ومن جهتها، وجهت حماس نداء المقاومة والنضال والكفاح، إلى جماهير الشعب الفلسطيني ومقاوميه الأبطال، وشبابه الثائر في كافة مناطق الضفة المحتلة من شمالها إلى جنوبها، للنفير العام، وتصعيد كافة أشكال المقاومة والتصدي للاحتلال ومستوطنيه في كل مكان من أرض فلسطين المحتلة.

ودعت حماس الشباب والإخوان في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، للوقوف عند مسؤولياتهم، واستشعار المخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية، والالتحاق بمعركة الشعب المقدسة، والمُضي في طريق المقاومة حتى دحر الاحتلال، ونيل الشعبِ حريتَه وحقَه في تقرير مصيره.