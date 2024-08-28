مؤسس تليجرام مرشح لجائزة نوبل للسلام

العالم- اوروبا

أعلن ذلك رئيس الجامعة الأوراسية الدولية كونستانتين كليمينكو.

وكتب كليمينكو في مدونته على تليجرام:" برأيي، دوروف يستحق جائزة نوبل للسلام، لذلك أرسلت اقتراحا رسميا إلى لجنة نوبل لمنحه هذه الجائزة".

وأشار إلى أن وثائق الترشيح لمؤسس "تليجرام" قد حظيت بدعم ممثلين عن العديد من الجامعات والمنظمات الاجتماعية من آسيا وإفريقيا، بالإضافة إلى ذلك، أكد كليمينكو أنه يعتبر دوروف زعيما لعصر التقنيات الرقمية الجديدة في العالم. كما دعا دوروف للمشاركة في اللجنة المنظمة لمنتدى "بريكس" للاستثمارات في دبي.

يذكر أن بافيل دوروف اعتقل في مطار "لو بورجيه" بباريس يوم 24 أغسطس الجاري. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن اعتقاله "ليس سياسيا بأي حال من الأحوال". ويستمر استجواب رجل الأعمال لمعرفة سبب عدم تعاونه مع السلطات.

وکان الكرملين قد أشار إلى أن روسيا مستعدة لتقديم المساعدة القانونية له.