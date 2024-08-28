الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
٠٢:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم نور شمس في طولكرم

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :