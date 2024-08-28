الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
٠٢:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: اضرار في البنية التحتية اثر سقوط صاروخ على مدخل المجلس الاقليمي لمناطق الشمال

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :