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حزب الله :مجاهدونا استهدفوا مباني يستخدمها جنود العدو بمستوطنة "المنارة"

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

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