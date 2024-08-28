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من هم المستهدفون بغارة اسرائيلية على حدود سوريا ولبنان اليوم؟

من هم المستهدفون بغارة اسرائيلية على حدود سوريا ولبنان اليوم؟
الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء، ثلاثة من عناصرها استشهدوا في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة عند الحدود اللبنانية السورية.

العالم- فلسطين

وقالت الحركة في بيان: "بأسمى آيات الفخر والاعتزاز تزُف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وإلى شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى الأمتين العربية والإسلامية، الشهيد المجاهد أسامة موفق عريشة (39 عاما)، والشهيد المجاهد حسام زياد عريشة (39 عاما)، والشهيد المجاهد فراس حسين قاسم (37 عاما)".

وأضافت: "من كوادر سرايا القدس في ساحة سوريا، والذين ارتقوا أثناء تأدية واجبهم الجهادي ضمن معركة طوفان الأقصى، وتؤكد سرايا القدس أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة".

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