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مصادر فلسطينية: سماع دوي انفجارات داخل احياء مخيم جنين

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

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