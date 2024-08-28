رئيس الهلال الاحمر الفلسطيني للعالم: الاحتلال يستهدف القطاع الصحي بالضفة

العالم - خاص بالعالم

عملية عسكرية مستمرة يشنها الاحتلال الاسرائيلي في شمال الضفة الغربية، تحديدا في مخيم جنين ومخيم نور شمس شرق طولكرم وايضا مخيم الفارعة جنوبي طوباس، قال عنها الاحتلال الاسرائيلي بأنها العملية العسكرية الاوسع منذ عملية السور الواقي التي نفذها الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية عام 2002.

حصار مطبق على مستشفيات المدينة (كما يظهر في الفيديو)، جيش الاحتلال الاسرائيلي يحاصر مستشفى جنين الحكومي ويمنع طواقم الاسعاف من الدخول الى المستشفى او الخروج منه الا بصعوبة كبيرة. جيش الاحتلال الاسرائيلي سمح لبعض المرضى بالخروج من هذه المستشفى.

وقال رئيس جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني يونس الخطيب، لقناة العالم: في كل هذه الحرب منذ بدايتها في قطاع غزة كان احد اهداف الاحتلال الاساسية تحطيم وتدمير القطاع الصحي الفلسطيني وفي غزة تم انهاؤه بشكل كامل وهنا في الضفة يتم استهداف سيارات الاسعاف والطواقم الطبية واغلاق المستشفيات وعرقلة الوصول اليها هذا بحد ذاته انتهاك كبير.

واضاف الخطيب: رسالتنا للعالم.. نحن منذ 75 عاما تحت الاحتلال ويتكرر الكلام يوميا واسبوعيا وشهريا ولا نلقى اي ردة فعل من المجتمع الدولي.

الجديد في هذا الاقتحام انه يتزامن جغرافيا وزمنيا في نفس الوقت في المدن الثلاث التي قال عنها الاحتلال الاسرائيلي انه سيقضي على "الارهاب" فيها بحسب توصيفه.

يسرائيل كاتس طالب صباح اليوم على منصة "اكس" بإخلاء هذه المخيمات وقبل ذلك كان قد طالب بإخلاء مخيم جنين تمهيدا لإبادة فيه كما ابيد قطاع غزة.

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