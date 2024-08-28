من هو المنافس الأبرز لنتنياهو وفقا لآخر استطلاع للرأي؟

العالم - الاحتلال

واظهر الاستطلاع أن نفتالي بينيت، رئيس الوزراء السابق بكيان الاحتلال عن حزب "يمينا" سيحصل على 27 مقعدا في الكنيست فيما لو قرر العودة للعمل السياسي وزعامة الحزب، فيما لو جرت انتخابات عامة في الکیان، مقابل 22 لحزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو.

الاستطلاع نظمه معهد "مأجار موحوت" الذي يرأسه البروفيسور "يتسحاق كاتس" بين 24 إلى 27 أغسطس الجاري، وشمل 608 أشحاص، أعمارهم 18 وما فوق.

والمعروف عن بينيت، البالغ 52 عاما، أنه كان أول زعيم حزب يميني ديني متشدد يتولى رئاسة الحكومة في تاريخ الکیان الإسرائيلی، حيث أنهى في 2021 أكثر من 12 عاما من حكم نتانياهو، وهو رجل أعمال سابق وسبق أن شغل 5 حقائب وزارية سابقا بينها في 2020 وزارة الحرب.

وتبين من الاستطلاع أن حزب "معسكر الدولة" بزعامة بيني غانتس، يحصل على 21 مقعدا، ويحصل حزب "يسرائيل بيتنو" بقيادة أفيغدور ليبرمان على 14 مقعدا، ويحصل حزب "يائير لابيد" وحزب يائير جولان الديمقراطيون (أي العمل + ميرتس) على 11 مقعدا لكل منهما.

كما يحصل حزب "شاس" بزعامة أرييه درعي، على 9 مقاعد، فيما يحصل حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة إيتمار بن غفير، وحزب "يهدوت هتوراة" بزعامة يتسحاق غولدكنوبف على 8 مقاعد لكل منهما، بحسب ما نشر الموقع العربي اللغة لقناة "i24News " التلفزيونية الاسرائيلية مساء أمس الثلاثاء.

وتحصل "الجبهة العربية للتغيير" بزعامة أيمن عودة وأحمد الطيبي، على 6 مقاعد، ويحصل حزب "الصهيونية الدينية" بزعامة بتسلئيل سموتريتش ورئيس "القائمة الموحدة" منصور عباس بـ 5 مقاعد لكل واحد منهما. أما حزب "التجمع" بزعامة سامي أبو شحادة، وحزب "اليمين الوطني" بزعامة جدعون ساعر، فلم يتجاوز كل منهما نسبة الحسم.



وعلى سؤال فی الاستطلاع عن الأجدر لمنصب رئيس الوزراء، نتنياهو أم غانتس، حصل نتنياهو على 39 % مقابل 35 لغانتس، وأجاب 26 % لا أعرف. وعن الخيار بين نتنياهو أم بينيت، حصل الأول على 38 % مقابل 41 لبينيت.. أما بين لابيد ونتنياهو، فيحصل الأول على 33 % مقابل 47 للثاني.