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مصادر فلسطينية: انفجار كبير يهز مخيم جنين مع استمرار اقتحام الاحتلال للمدينة

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

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