ابرز ردود الافعال الفلسطينية على تصعيد الاحتلال الاخير بالضفة

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ففي خطوة تصعيدية جديدة بدأت قوات الاحتلال منتصف ليلة امس بعمليات دهم واقتحام لشمال الضفة الغربية، حيث قامت بمداهمة مدينتي جنين وطوباس وقامت بإغلاق مداخل جنين ومحاصرة المستشفيات فيها وبغطاء جوي، حيث سقط عدد من الشهداء والجرحى لدى اقتحام قوات الاحتلال للمدينتين .

المصادر العسكرية الاسرائيلية تؤكد أن العملية هي الأوسع منذ العام 2002، ويشارك فيها سلاح الجو، الى جانب جهاز الأمن الداخلي الشاباك مع استنفار آلاف الجنود. في المقابل أعلنت فصائل المقاومة التصدي لقوات الاحتلال في أكثر من مدينة، بينها طولكرم وجنين والخليل.

حركة حماس دانت العملية العسكرية الموسعة التي أطلقها جيش الاحتلال في الضفة الغربية وقالت إنها محاولة لتنفيذ مخططات حكومة المتطرفين، وتوسيع الحرب القائمة في غزة والاستمرار في إبادة الشعب الفلسطيني وتصعيد الانتهاكات الذي يأتي نتيجة الصمت الدولي لضرب القوانين الدولية بعرض الحائط وبضوء اخضر وإسناد ودعم مطلق من الإدارة الأميركية وبعض العواصم الغربية.

كما دعت حماس أبناء الشعب الفلسطيني والمقاومة في جميع مناطق الضفة الى النفير العام والتصدي لجيش لاحتلال حتى دحره ونيل الحرية.

السلطة الفلسطينية حذرت من خطر العملية الاسرائيلية وطالبت المجتمع الدولي بوقفها.

مساعد وزير خارجية السلطة الفلسطينية احمد الديك ندد بأوامر جيش الاحتلال بإخلاء المنازل شمس شمال الضفة الغربية، مشيرا الى استنساخ الاحتلال لتجربة إخلاء السكان من غزة على الضفة وخلق بيئة طاردة للعيش في كل مكان.

وكان الاحتلال قد أبلغ سكان مخيم نور شمس بإخلاء مساكنهم خالا 4 ساعات حسب نشطاء في تطبيق عملي لما تحدث عنه وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس الذي اعلن مسبقا أن الاحتلال يعمل بقوة في جنين وطولكرم لتدمير ما أسماه بنية تحتية معادية.

من جهتها نعت القسام ثلاثة من مجاهديها استشهدوا في جنين اليوم خلال التصدي للعدوان الصهيوني شمالي الضفة الغربية المحتلة، واكدت مواصلة التصدي للاحتلال في محاور عدة بالاشتباكات والعبوات ضمن استراتيجية واضحة وتكتيكات مدروسة لمواجهة المحتل الذي يحاول واهما كسر حالة المقاومة في شمال الضفة.