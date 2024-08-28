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وزير الخارجية الايراني خلال اتصال مع نظيرته اليابانية يعتبر جرائم الاحتلال في غزة من التحديات المهمة على الساحة الدولية

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

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