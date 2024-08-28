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عراقجي:عمليات الاحتلال الاستفزازية كاغتيال الشهيد هنية في طهران ومضي نتنياهو بتوسيع الحرب من العوامل الرئيسية لتصعيد التوتر بالمنطقة

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

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