العراق وتونس.. تشكيل مجلس أعمال مشترك وإلغاء التأشيرة

العالم - العراق

ووصل السوداني إلى مطار قرطاج الدولي بتونس العاصمة في زيارة رسمية تستمرّ ليوم واحد، اليوم الأربعاء (28 آب 2024)، بعد زيارته إلى مصر ولقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأكد السوداني وسعيد أهمية تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة بين العراق وتونس، حيث وجه رئيس الوزراء العراقي دعوة رسمية إلى الرئيس التونسي لزيارة العراق.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي، فإن الهدف من توجيه الدعوة هو لـ"توطيد العلاقات العراقية التونسية التي تشهد مرحلة جديدة"، لافتاً إلى "توقيع ما يقارب عشرين مذكرة تفاهم".

وأعرب السوداني عن "رغبة العراق بتشكيل مجلس أعمال مشترك مع تونس"، مضيفاً أن "اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين في شهر أيار الماضي، أكد الرغبة المتبادلة بتعزيز العلاقات في مختلف المجالات، خصوصاً في مجال السياحة".

وشدد السوداني على أنّ ما يحصل في غزة منذ أكثر من عشرة أشهر "يتطلب موقفاً حازماً وصريحاً تجاه اعتداءات الكيان الصهيوني المستمرة ضد المدنيين العُزّل"، مؤكداً أن العراق "يقف مع حقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

من جهته، أشار الرئيس التونسي إلى عمق العلاقة مع العراق وتاريخيّتها والعمل على تطويرها، والتطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، وفق البيان.

وأكد قيس سعيد أن "إلغاء تأشيرة السفر بين البلدين عامل مهمّ لتقوية العلاقات"، مبيناً أنّ الأهداف مع العراق واحدة وموقفهما متطابق إزاء ما يحصل في غزة.

وقدم الرئيس التونسي هديةً إلى رئيس الوزراء العراقي، وهي عبارة عن لوحة مكتوبة فيها قصيدة للشاعر معروف عبد الغني الرصافي تجسّد العلاقة بين العراق وتونس.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل والسعي الحثيث نحو الارتقاء بهذه العلاقات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.